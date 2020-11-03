Четыре тюменских проекта претендуют на премию "Народное признание"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре тюменские системы участвуют в конкурсе на лучший сервис, разработанный органами государственной власти для получения услуг населением. Его организовал экспертный центр электронного государства, организатор одного из крупнейших конкурсов в сфере ИТ "ПРОФ-IT", сообщает региональный департамент информатизации.

Тюменцы представили на голосование сервисы "Виртуальный консультант 72", "Сервис поиска свободных лесосек", "Электронные сервисы для охотников" и "Электронное дополнительное образование Тюменской области".

Проголосовать за них можно по ссылке до 18 часов (по мск) 9 ноября. Авторизация для голосования на сайте проводится бесплатно через смс-сообщение. Всего на премию заявлено 56 полезных сервисов.

Премия "Народное признание" была учреждена в 2019 году. В этом году она имеет благотворительное направление. 30% средств, оплаченных оргкомитетом за СМС-авторизацию жителей на сайте, будут направлены в благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями "Подари жизнь".

"Уверены, что это решение позволит оказать небольшую поддержку тем, кто в этом нуждается. А жители страны, отдающие голос за проект своего региона, станут частью нашей благотворительной идеи", — отметил председатель оргкомитета "ПРОФ-IT", руководитель экспертного центра электронного государства Павел Хилов.