За сломанную челюсть обидчик выплатит подростку 160 тысяч рублей

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Тюменский областной суд оставил в силе решение Ленинского районного суда Тюмени о взыскании в пользу подростка 160 тыс. рублей, сообщает региональная прокуратура.

22 марта 2018 года, когда несовершеннолетнему было 14, а его обидчику 15 лет, старший подросток сломал мальчику челюсть. Было заведено уголовное дело о причинении средней тяжести вреда здоровью.

В 2019 году Ленинский районный суд Тюмени дело прекратил, применив к несовершеннолетнему подсудимому предупреждение. В марте 2020 года мать пострадавшего обратилась в прокуратуру с просьбой помочь взыскать моральный вред. На момент вынесения решения суда обидчику исполнилось 18 лет.

Рассмотрев дело, суд вынес решение о взыскании 160 тыс. рублей. Ответчик обжаловал решение в Тюменском областном суде, но жалоба осталась без удовлетворения.