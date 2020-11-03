Тюменский проект видеороликов "МЫ" стал победителем Всероссийского конкурса

| Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области | Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области

Тюменский областной конкурс национальных видеороликов "МЫ" занял первое место в номинации "Лучшие практики органов государственной власти" III Всероссийского конкурса лучших практик в сфере национальных отношений, сообщает региональный комитет по делам национальностей.

Видеоконкурс "МЫ" - результат совместной работы комитета по делам национальностей и Федерации современного искусства. Конкурс впервые прошел в Тюменской области в 2020 году и вызвал большой интерес у потенциальных участников. Жюри отсмотрело 107 творческих видеоработ из 16 муниципалитетов Тюменской области и ХМАО-Югры. В своих видеофильмах конкурсанты рассказывали о многочисленных народах, проживающих в регионе, об их культуре, обычаях и традициях, об умении дружить.

III Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений организован Ассамблеей народов России и Ресурсным центром в сфере национальных отношений. В 2020 году на победу во всероссийском конкурсе претендовали 255 организаций и учреждений из 55 регионов России.