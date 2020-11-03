Участница "Абилимпикса" из Тюмени рассказала, как готовится к чемпионату

из архива Полины Полкановой из архива Полины Полкановой

Ежедневные занятия с преподавателями – главная составляющая подготовки тюменских участников к региональному этапу национального чемпионата профессионального мастерства "Абилимпикс".

Как рассказала студентка Тюменского колледжа производственных и социальных технологий Полина Полканова, в таком режиме конкурсанты работают более недели. Занятие длится несколько часов. Участники повторяют теорию, отрабатывают практические навыки, имитируют возможные задания чемпионата. Никто не знает, какими окажутся испытания в этом году, поэтому ориентируются на задания прошлых лет.

Полина Полканова выступает в компетенции "Торговля". Кроме нее направление представляют еще пять участников. Трое из них хорошо знакомы со сферой – учатся на смежных специальностях. Полина учится на сурдопереводчика, но торговля для нее – интересное направление, которое хочется изучить изнутри.

"На занятиях мы разбираем документацию, изучаем информацию о продукте, маркировку, денежный оборот, готовим презентацию. Постигать новые направления всегда интересно. Даже если я не выйду в национальный этап, не расстроюсь. В любом случае чемпионат для меня - интересный опыт и знания", - поделилась Полина Полканова.

Напомним, всего в региональном отборочном этапе "Абилимпикса" 5 ноября примут участие более 50 конкурсантов. Они будут соревноваться в компетенциях: "Медицинский и социальный уход", "Массажист", "Карвинг", "Ресторанный сервис", "Выпечка хлебобулочных изделий", "Резьба по дереву", "Торговля", "Поварское дело", "Кондитерское дело" и "Адаптивная физкультура".

Евгения Шевцова