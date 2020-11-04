Как сделать обычную футболку уникальной, расскажут в Ялуторовске

Фото из группы Ялуторовского острога во Вконтакте Фото из группы Ялуторовского острога во Вконтакте

Мастер-класс по трафаретной росписи футболки предлагают любителям творчества специалисты ялуторовского культурного-центра "Арт-Вояж" 4 ноября.

По словам организаторов, это один из самых популярных мастер-классов. В День народного единства особенно важно привлекать внимание детей к символике и истории своей страны.

"Вместе с ними вы можете сделать поделку своими руками, которая принесет массу ярких эмоций, но главное – поможет проникнуться общей идеей праздника, поднимет патриотический дух"- призвали организаторы.

Для участия нужно заранее подготовить чистую футболку, трафареты, акриловые краски для ткани, кисти, поролоновую губку, подложку и прищепки. Проведет урок мастер Анна Антясова.

Трансляция начнется на YouTube-канале центра "Арт-Вояж" в 14 часов.

Евгения Шевцова