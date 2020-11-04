Сыгравший в "Тоболе" Дмитрий Дюжев восторгается жителями Тюменской области

| Фото: скриншот с трейлера фильма "Тобол" | Фото: скриншот с трейлера фильма "Тобол"

Актера Дмитрия Дюжева приводит в восторг то, с какой любовью жители Тюменской области относятся к своему краю. В этом исполнитель роли Петра I в сериале "Тобол" признался в ходе онлайн-встречи в Государственном историческом музее в Москве 3 ноября.

"Я не мог себе представить, что жители Тобольска, Тюменской области так сильно заинтересуются историей. Я получил столько вопросов, отзывов, писем от местных жителей и гостей города, которые рассказывали, что бывали в местах, где проходили съемки. Люди тянутся к самопознанию, задаются вопросами "Кто мы? Откуда? На что мы способны", – сказал актер.

Продюсер полнометражного фильма и одноименного сериала, который транслируют на Первом канале, Олег Урушев добавил, что работа стала лидером эфира минувшей недели.

"Сегодня доля просмотра по стране – 18 процентов. Высокий показатель. В Тобольске доля составляет 36 процентов. Интерес там выше". Олег Урушев добавил, что ранее в маленьком Тобольске было куплено билетов на премьеру фильма в кинотеатре практически столько же, сколько и в Перми.

По словам продюсера, создателям фильма и сериала получилось сделать историю доступной и известной.

"Сегодня "Тобол" гремит. Все узнали о Тобольске, о том, что там сохранен и отреставрирован уникальный комплекс, построенный в XVII веке. Нам повезло снимать фильм в исторических декорациях. Мы это не строили специально. Только что-то подкрасили, обшили деревом. Если вы приедете в Тобольск, то сможете все посмотреть, пощупать стены, которые были построены благодаря Ремезову, увидите места, где ходил губернатор Гагарин и пленные шведы", – заключил Олег Урушев.

Инна Пахомова