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Жителям региона предлагают исполнить танец мира

Общество, 14:02 04 ноября 2020

Фото из группы центра "Арт-Вояж" во Вконтакте

Мастер-класс "Культура народов мира через танец" предлагает ялуторовский образцовый любительский коллектив, ансамбль танца "Гаврош" в День народного единства.

"Народный танец имеет оригинальные, четкие, исторически сложившиеся признаки, свои глубокие национальные корни и богатые многовековые исполнительские традиции. Это бесценное сокровище, показывающее быт, основные занятия, традиции и события. Изучая народный танец, мы путешествуем по планете", - рассказали организаторы.

Присоединиться к мастер-классу и вместе станцевать можно на YouTube-канале культурного центра "Арт-Вояж". Начало в 16 часов.

Евгения Шевцова

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# Арт-Вояж , мастер-класс , танец

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