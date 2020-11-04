Жителям региона предлагают исполнить танец мира

Фото из группы центра "Арт-Вояж" во Вконтакте Фото из группы центра "Арт-Вояж" во Вконтакте

Мастер-класс "Культура народов мира через танец" предлагает ялуторовский образцовый любительский коллектив, ансамбль танца "Гаврош" в День народного единства.

"Народный танец имеет оригинальные, четкие, исторически сложившиеся признаки, свои глубокие национальные корни и богатые многовековые исполнительские традиции. Это бесценное сокровище, показывающее быт, основные занятия, традиции и события. Изучая народный танец, мы путешествуем по планете", - рассказали организаторы.

Присоединиться к мастер-классу и вместе станцевать можно на YouTube-канале культурного центра "Арт-Вояж". Начало в 16 часов.

Евгения Шевцова