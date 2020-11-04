Итоги фестиваля "Сибирь мастеровая" подвели в День народного единства

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Брусничные сумочки принесли тюменке победу в конкурсе мастеров

Первый региональный фестиваль "Сибирь мастеровая" стартовал 14 июля. Его итоги подвели в День народного единства, 4 ноября. Выставка участников творческого форума развернулась в выставочном зале на ул. Севастопольская со 2 по 4 ноября. Здесь же прошло чествование победителей и призеров конкурса на создание сувенира Тюменской области.

"Символично, что мы завершаем этот фестиваль в День народного единства. Наш край славится талантами и мастерами, сохраняет свои традиции и душу. Все это благодаря людям, участвующим в таких фестивалях, людям, которые заявляют о таланте и бережно сохраняют традиции, обычаи предков и передают подрастающему поколению. За четыре месяца жизни фестиваля результат нас радует. Около 50 процентов участников фестиваля – это дети. Невидимой нитью мы связываем поколения", - сказала заместитель директоры департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова, обращаясь к собравшимся.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Фестиваль охватил 185 человек – это мастера юга Тюменской области. Более 100 работ представлено на конкурсе. Жюри отметило победителей и призеров среди взрослых мастеров и юных умельцев. Около 600 детей смогли побывать на мастер-классах ремесленников. Они узнали историю ряда ремесел, сумели попробовать себя в ковроткачестве, школьники пряли, создавали текстильные игрушки и многое другое.

По словам автора проекта, директора АНО "Тюменский областной дом ремесел" Натальи Денисовой, фестиваль "Сибирь мастеровая" удался, все задуманное реализовано. С главной целью – сохранение и преумножение традиционной культуры – они справились.

"Самое главное – мы хотели всем дать знать, что ремесло гораздо ближе к нам, чем мы думаем на самом деле. Оно начинается с семьи. Ремесло жило до нас, и оно должно жить. Особенно мы хотели обратиться к детям, чтобы они начали гордиться своими бабушками, дедушками – какое чудо они творили своими руками. Мы порой этого не замечаем. Нам это удалось. Многие родители писали нам о том, что они поняли, о чем наш конкурс, поняли, каким сокровищем они обладают, изучили историю ремесла, которое передавалось из поколения в поколение. Посетители выставки, увидев изделия, вспомнили, что такие предметы быта есть в их семьях", - рассказала Наталья Денисова.

Имена победителей и призеров конкурса на создание сувенира тюменского края можно узнать в группе фестиваля "Сибирь мастеровая" во ВКонтакте.

Напомним, фестиваль "Сибирь мастеровая" получил финансовую поддержку на проведение по итогам конкурса среди СОНКО. Состоялся при поддержке регионального департамента культуры в рамках национального проекта "Культура".

Анжела Лебедева