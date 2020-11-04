Брусничные сумочки принесли тюменке победу в конкурсе мастеров

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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Жительница Тюмени, мастер лоскутного шитья Марина Коба признана победителем фестиваля-конкурса "Сибирь мастеровая". Ее работа – три брусничные сумочки - получила больше всех баллов от жюри конкурса по созданию туристического сувенира Тюменской области.

Лоскутным шитьем Марина Коба занимается пять лет. Неоднократно представляла Тюменскую область на международных, федеральных конкурсах. На участие в областном конкурсе согласилась, не раздумывая.

"На суд жюри представила коллекцию брусничных сумочек. Перед созданием работы думала, с чем ассоциируется родной край. Я родилась на севере, в городе Урае, мы каждый год семьей ездили за брусникой. Вспомнились туманы, сбор ягод и это легло в основу создания работы", - рассказала она в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Дочь Марины Коба – Светлана - стала победителем конкурса в младшей возрастной группе. На ткацком станке своего деда она создала коврик. 11-летняя мастерица только делает первые шаги в ремесло.

"Дедушка занимается изготовлением ткацких станков. Он потомственный столяр, и он сделал станок для нашей семьи. Я его освоила. Дедушка заправил нити, я создала коврик. Победила в конкурсе, мне очень приятно", - говорит она.

Напомним, итоги конкурса мастеров по созданию туристического сувенира, отображающего историю, самобытность культуры Тюменской области, подвели в день закрытия фестиваля "Сибирь мастеровая" в Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12) 4 ноября. На суд жюри было представлено около 100 работ от именитых, начинающих и юных мастеров юга области.

Ознакомиться с ними можно в группе фестиваля во ВКонтакте.

Анжела Лебедева