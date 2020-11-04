Уникальность фестиваля "Сибирь мастеровая" подчеркнула кандидат исторических наук

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Сибирь мастеровая" уникальный по своей сути и содержанию. Его конкурс объединил именитых, начинающих и юных мастеров Тюменской области, которым необходимо было создать свой туристический сувенир, и они с этой задачей справились.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила председатель жюри фестиваля-конкурса "Сибирь мастеровая", начальник отдела музейных технологий Тюменского музейно-просветительского объединения, кандидат исторических наук Лариса Иванова.

"Организаторы создали для участников сложные конкурсные условия. Им нужно было не просто представить свое мастерство, а создать оригинальный тюменский сувенир. Соединить три разные функции: предмет должен отражать традиционную культуру региона, он должен быть современным и соответствовать запросу туриста, как иностранного, так и внутреннего. В ходе серьезного обсуждения членами жюри, а в него вошли теоретики, культурологи, представители туристического бизнеса, менеджеры, удалось выявить мастеров, сумевших создать предметы, которые нужно тиражировать и они будут интересны потребителю", - говорит она.

Как призналась председатель жюри конкурса, эксперты ориентировались не на имя, статус мастера, а на то, что он создал. Поэтому в числе победителей конкурса те, кто только начинает свое творчество.

"Желаем мастерам региона, чтобы желание придумывать новое было бесконечным. Организаторам – сделать конкурс традиционным, чтобы получить тот действительно оригинальный тюменский сувенир", - сказала Лариса Иванова.

По словам кандидата исторических наук, такие фестивали как "Сибирь мастеровая" нужно проводить регулярно для сохранения культурного многообразия региона.

"Эти фестивали, конкурсы пропитаны патриотизмом, национальной идентичностью", - уверена начальник отдела музейных технологий Тюменского музейно-просветительского объединения.

Напомним, первый региональный фестиваль "Сибирь мастеровая" проходил с 14 июля по 4 ноября. Его участниками стали более 180 мастеров юга региона. Авторы проекта - АНО "Тюменский областной дом ремесел" - получили финансовую поддержку на его проведение по итогам конкурса среди СОНКО. Творческий форум прошел при поддержке регионального департамента культуры в рамках национального проекта "Культура".

Анжела Лебедева