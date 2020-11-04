  • 4 ноября 20204.11.2020среда
  • В Тюмени 4..6 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские рестораны вошли в рейтинг лучших ресторанов УФО

Общество, 17:17 04 ноября 2020

Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Тюменские рестораны "Молодость", "15/86" и "Чум" вошли в шорт-лист премии WHERETOEAT Ural 2020 "Лучшие рестораны Уральского федерального округа".

Первую строчку рейтинга в 2020 году впервые занял гастропаб "Гастроли". На втором месте - победитель 2019 года, паназиатский ресторан "Momo", на третьем - "Сойка". Все три заведения представляют Екатеринбург.

Полный рейтинг здесь.

WHERETOEAT — независимая ресторанная премия в России, охватывающая всю территорию страны. Региональные церемонии WHERETOEAT проводятся ежегодно конце осени. Общероссийская по итогам года — в Москве в феврале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# рестораны

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:05 04.11.2020Названо одно из самых важных слов русского лексикона
18:35 04.11.2020Роспотребнадзор спрогнозировал снижение заболеваемости коронавирусом к весне
18:12 04.11.2020Лайфхаки эффективных тренировок размещены на тюменских спортплощадках
17:42 04.11.2020Тюменские кардиохирурги спасли малыша с редкой патологией сердца