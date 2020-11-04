Тюменские рестораны вошли в рейтинг лучших ресторанов УФО

Агентство туризма и продвижения Тюменской области Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Тюменские рестораны "Молодость", "15/86" и "Чум" вошли в шорт-лист премии WHERETOEAT Ural 2020 "Лучшие рестораны Уральского федерального округа".

Первую строчку рейтинга в 2020 году впервые занял гастропаб "Гастроли". На втором месте - победитель 2019 года, паназиатский ресторан "Momo", на третьем - "Сойка". Все три заведения представляют Екатеринбург.

Полный рейтинг здесь.

WHERETOEAT — независимая ресторанная премия в России, охватывающая всю территорию страны. Региональные церемонии WHERETOEAT проводятся ежегодно конце осени. Общероссийская по итогам года — в Москве в феврале.