Тюменские волонтеры из "Севы" будут развозить еду бездомным

| Фото: из архива организации помощи "Сева" | Фото: из архива организации помощи "Сева"

Представители тюменской организации помощи "Сева" будут развозить еду и вещи бездомным на автомобиле, который приобрели на средства, полученные по итогам конкурса Фонда президентских грантов.

Ранее проект "Мы едем", разработанный организацией помощи "Сева", получил государственную поддержку. Фонд президентских грантов выделил на его реализацию по итогам специального конкурса 2020 года более 1 млн 500 тыс. рублей. Больше половины денег ушло на покупку грузопассажирского автомобиля Lada Largus, остальная сумма — на закупку продовольствия, одежды, одноразовой посуды.

"Мы приступили к реализации проекта мобильной комплексной помощи для бездомных. На этой неделе приобрели машину для транспортировки еды, одежды, средств личной гигиены. Все это будем развозить по шести точкам города, куда нередко приходят люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. У нас есть база подопечных, которым будем раздавать горячую пищу, предлагать им медицинскую и юридическую помощь. Будем ездить по точкам регулярно - минимум три-четыре раза в неделю", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта, основатель тюменской региональной организации помощи социально незащищенным категориям граждан "Сева" Рустам Курманов.

Сейчас волонтерам необходима помощь. Представители "Севы" ищут организации в сфере питания, которые готовы помочь им продуктами. Примеры участия бизнеса в благотворительной деятельности уже есть. Так, супы для нуждающихся организации помощи "Сева" предоставляет тюменское пескетарианское бистро "Рыба пила". Помочь добровольцам могут и обычные люди. Связаться с волонтерами можно по телефону 8-908-869-85-05 или по ссылке.

Инна Пахомова