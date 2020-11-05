Тюменцам напомнили, как безопасно использовать обогреватели

| Фото: https://72.mchs.gov.ru/ | Фото: https://72.mchs.gov.ru/

В холодное время года традиционно возрастает количество пожаров, возникающих из-за нарушений в использовании бытовых электроприборов. ГУ МЧС России по Тюменской области напоминает: включая обогреватели, важно помнить о мерах безопасности.

Перед использованием внимательно изучите инструкцию по эксплуатации. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок службы, который в среднем составляет около 10 лет. Использование его свыше установленного срока может привести к печальным последствиям.

Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя. Следите за состоянием обогревательного прибора, вовремя ремонтируйте и заменяйте детали, если они вышли из строя. Меняйте предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры.

Используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не применяйте поврежденные или самодельные электрообогреватели. Следует избегать перегрузки на электросеть, которая может возникнуть, если включить сразу несколько мощных потребителей энергии.

Убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара. Не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь, не используйте их для сушки вещей. Не позволяйте детям играть с такими устройствами. Устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует на пол, в случае с конвекторами крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола.

Не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Нельзя устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях. Регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже может воспламениться.

Не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия. Не ставьте на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.

Помните, что от этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара граждан просят звонить по телефонам "01", "101" или "112".