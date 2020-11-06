Танцоры УФО выступят на фестивале "Осенний кубок #tmn"

| Фото: организаторов фестиваля | Фото: организаторов фестиваля

Все виды бальных танцев и брейкинга, включая выступления солистов формейшн "Вера", увидят зрители фестиваля "Осенний кубок #tmn" в ДК "Нефтяник" 7 и 8 ноября, сообщают организаторы.

Юные артисты подготовили для зрителей осенний танцевальный микс, полный ярких эмоций. В концерте будут участвовать танцоры из Тюмени и городов УФО.

Выступления пройдут в утреннее, дневное и вечернее время. Билеты можно приобрести в кассе ДК "Нефтяник" и на сайте учреждения.

По данным организаторов, концерты пройдут с учетом мер профилактики коронавирусной инфекции.