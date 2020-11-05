Тюменцы собрали добрые подарки и сувениры для пенсионеров

| Фото: областной геронтологический центр | Фото: областной геронтологический центр

Более 500 пожилых тюменцев получили подарки от участников марафона "Азбука добра" областной акции "Пусть осень жизни будет золотой", сообщает областной геронтологический центр.

Неравнодушные тюменцы, рабочие коллективы и компании выбрали адресатов и их пожелания из списка на сайте центра и передали в пункт приема домашний текстиль, теплые вязаные вещи, уютные пледы, средства ухода и реабилитации, бытовую технику и продукты. Волонтеры доставили посылки до дверей с соблюдением всех профилактических мер.

Благотворители исполнили несколько необычных мечтаний людей старшего поколения: организовали поездку в санаторий, сеанс массажа и целый день спа-процедур.

Юные тюменцы с родителями собрали для бабушек и дедушек добрые посылки и сделали сувениры своими руками, в том числе многоразовые защитные маски.

По словам организаторов, марафон проводится в поддержку национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение".