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Тюменцы собрали добрые подарки и сувениры для пенсионеров

Общество, 18:18 05 ноября 2020

областной геронтологический центр | Фото: областной геронтологический центр

Более 500 пожилых тюменцев получили подарки от участников марафона "Азбука добра" областной акции "Пусть осень жизни будет золотой", сообщает областной геронтологический центр.

Неравнодушные тюменцы, рабочие коллективы и компании выбрали адресатов и их пожелания из списка на сайте центра и передали в пункт приема домашний текстиль, теплые вязаные вещи, уютные пледы, средства ухода и реабилитации, бытовую технику и продукты. Волонтеры доставили посылки до дверей с соблюдением всех профилактических мер.

Благотворители исполнили несколько необычных мечтаний людей старшего поколения: организовали поездку в санаторий, сеанс массажа и целый день спа-процедур.

Юные тюменцы с родителями собрали для бабушек и дедушек добрые посылки и сделали сувениры своими руками, в том числе многоразовые защитные маски.

По словам организаторов, марафон проводится в поддержку национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение".

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# Азбука добра , благотворительность , волонтеры , областной геронтологический центр

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