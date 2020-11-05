Систему водоочистки в Каменке запустят до конца ноября

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Завершается реконструкция системы водоочистки в селе Каменка Тюменского района, сообщает "Росводоканал Тюмень". Смонтирована блочная станция водоподготовки, установлено оборудование аэрации-дегазации, фильтры, система обеззараживания и резервуары чистой воды.

Пока в Каменке очистка воды не производится, из скважины она напрямую поставляется потребителям. Транспортировка воды осуществляется самотечным способом, поэтому в часы большого водоразбора некоторые потребители ощущают ее дефицит.

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

"Вода будет очищаться по классической схеме. Система аэрации-дегазации позволит избавить ее от подземных газов и насытить кислородом. Две ступени фильтров с комбинированной высокопористой загрузкой очистят от железа и других примесей. Установка ультрафиолетового обеззараживания обеспечит бактериологическую очистку. На выходе со станции вода будет кристально-прозрачной", - рассказал главный технолог Аркадий Фомин.

Поле запуска системы вода будет накапливаться в резервуарах и с помощью мощных насосов в стабильном режиме поступать в дома жителей. Запустить станцию планируется в конце ноября. При этом повышение качества воды не отразится на тарифе, отмечают в "Росводоканал Тюмень".