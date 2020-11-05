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Голышмановская семья признана самой дружной на фестивале в Екатеринбурге

Общество, 17:56 05 ноября 2020

golyshmanovo.admtyumen.ru | Фото: golyshmanovo.admtyumen.ru

Самой дружной признали многодетную семью Мошковых из Голышмановского городского округа на VII межрегиональном фестивале УФО среди молодых семей с особенностями развития. Он прошел в Екатеринбурге по инициативе Свердловской областной организации ВОИ, сообщает администрация муниципалитета.

Супруги Олег и Наталья воспитывают троих детей и приехали на конкурс полным составом.

"Мы поставили задачу выиграть. Но викуловская семья Махановых вышла вперед и заняла второе место. У них была патриотическая тематика, а она в этом году актуальна", - рассказала Наталья Мошкова.

Визитку Мошковы представили в форме сказки "Жили-были", с семейными фотографиями. Творческий конкурс придумывали уже на ходу. Участвовали в интеллектуальном испытании "Включи логику".

В свободное время семьи участвовали в мастер-классах, делали своими руками сувениры, съездили в дельфинариум и океанариум. Победители и участники получили подарки и яркие семейные фотопортреты. По словам супругов, они получили заряд энергии, отдохнули от будничных дел и набрались новых идей.

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