У жителей Тюменской стали чаще возникать вопросы к банкам по поводу кредитования

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Жители Тюменской области, Ямала и Югры стали чаще жаловаться на банки по вопросам потребительского и ипотечного кредитования – 55% от общего числа жалоб на кредитные организации.

Количество таких обращений, сообщает пресс-служба отделения Банка России по Тюменской области, возросло по сравнению с прошлым годом на 35%. Более половины из них касаются вопросов реструктуризации долга и проблем с погашением в связи с пандемией.

Всего в III квартале 2020 года в Банк России поступило более 1,5 тыс. обращений от жителей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года общее количество обращений в отношении всех финансовых организаций увеличилось на 14%. Рост произошел за счет увеличения жалоб на банки.

Почти 70% жалоб граждан направлено в отношении кредитных организаций, остальные – страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов (НПФ), микрофинансовых организаций (МФО), кредитных кооперативов и участников рынка ценных бумаг.

В то же время, количество жалоб на микрофинансовые организации (МФО) сократилось на 30% за счет снижения числа обращений по поводу превышения процентной ставки и предельного размера задолженности по займу. Этому способствовали принятые Банком России меры по социализации микрофинансового рынка: в настоящее время совокупный размер процента по займам МФО не может превышать основной долг в 1,5 раза (в 2016 году – в 4 раза).