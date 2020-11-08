Фестиваль "Ишимские имена" соберет танцоров, певцов и актеров онлайн

| Фото: Ишимские имена во ВКонтакте (архив) | Фото: Ишимские имена во ВКонтакте (архив)

Более 20 заявок поступило на открытый межрегиональный фестиваль творчества "Ишимские имена", подать их можно до 13 ноября. Проект стартует 20 ноября в концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ по трем номинациям: "Вокал", "Хореография" и "Театральное искусство".

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал специалист Ишимского городского культурного центра Александр Текирев. Он добавил, что завершит работу фестиваля гала-концерт в формате онлайн 23 ноября.

"Со временем планируем сделать фестиваль международным. Мечтаем собирать лауреатов в кемп-лагере на базе загородного центра. Там участники целую неделю будут жить только творчеством: участвовать в мастер-классах, капустниках, встречаться с творческими состоявшимися людьми. То есть создать некую ишимскую "Тавриду", - поделился Александр Текирев.

По словам организаторов, в прошлом году фестиваль объединил более 500 артистов Ишима, Ишимского, Сладковского, Голышмановского, Казанского, Исетского, Вагайского районов, участников из Тюменской, Курганской и Омской областей.

"Ишимские имена" уже стали творческим брендом Ишима. Его в 1996 году в виде конкурса эстрадной песни создал известный ишимский музыкант, руководитель группы "Робинзон" Сергей Глухих. Потом какое-то время конкурс не проводился, а в 2017 году силами инициативной группы культурных работников города был возрожден в статусе фестиваля.

Напомним, в 2020 году ишимская некоммерческая организация "Вертикаль" впервые вышла с "Ишимскими именами" на конкурс "ЦЕХ" от молодежного театрального центра "Космос" и мультицентра "Контора пароходства" и выиграла грант в размере 50 тыс. рублей.

Подать заявку можно на сайте проекта, узнать подробности – в группе и по телефону 8 (34551)7-33-94.

Инна Кондрашкина