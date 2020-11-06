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Жителя поселка Винзили подозревают в мошенничестве

Происшествия, 16:23 06 ноября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в мошенничестве жителя пос. Винзили задержали полицейские. Мужчина пообещал тюменке построить сруб за 170 тыс. рублей, но за год так и не приступил к работе, сообщает межмуниципальный отдел МВД "Тюменский".

На месте строительства 39-летний селянин обговорил с заказчицей план работ и сумму. Однако, завладев денежными средствами, год скрывал, что изготовление сруба не идет, а полученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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# мошенничество

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