Раненого лебедя с замерзающего водоема спасли в Ишиме

| фото предоставлено ПСО № 18 (Ишим) | фото предоставлено ПСО № 18 (Ишим)

Раненого лебедя, который не мог покинуть замерзающий водоем, спасли ишимские пожарные, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

В пожарно-спасательную часть № 53 ПСО №18 поступило несколько звонков горожан, обеспокоенных тем, что на одном из водоемов Ишима замерзает лебедь.

По предварительной информации, птица находилась недалеко от промышленной базы. Лебедь повредил крыло, запутавшись в сетях. Период ледостава уже идет, однако, лед в некоторых местах хрупкий, а где-то есть и незамерзшие участки. Улететь по традиционному осеннему маршруту ослабевшая птица уже не могла, через некоторое время ситуация могла завершиться смертью.

"Взяв лодку, надев спасательные жилеты и спецкостюмы, обследовали прибрежную зону и часть водоема: птицу обнаружили в камышах. Не травмируя лебедя, вытеснили на берег ближе к дороге, а после накрыли тканью. Убедившись, что экстренных медицинских действий принимать не надо, передали спасенную птицу специалистам Ишимской станции юных натуралистов", — рассказал врио начальника 53-й пожарно-спасательной части Сергей Щучка.