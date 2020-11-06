Названы победители регионального чемпионата "Абилимпикс"

| Фото: департамента труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамента труда и занятости населения Тюменской области

Победителей V регионального этапа Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" назвали в Тюмени 5 ноября.

По информации регионального департамента труда и занятости населения, соревнования проходили на четырех площадках города и одной в Ялуторовске. Участники показали мастерство в 10 компетенциях.

В "Адаптивной физкультуре" победителем признана Виктория Ананьева из Тюменского колледжа производственных и социальных технологий. Вячеслав Артюхов из того же учебного заведения занял первое место в номинации "Выпечка хлебобулочных изделий".

Еще одна студента колледжа производственных и социальных технологий Полина Мингазова - лидер "Карвинга". В "Кондитерском деле" не оказалось равных студентке Ишимский многопрофильного техникума Снежане Локшиной.

Победителем чемпионата среди массажистов признан Данил Пономарев из Ялуторовского филиала Тюменского медколледжа.

| Фото: департамента труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамента труда и занятости населения Тюменской области

"Медицинский и социальный уход" - победитель Алина Шульгина, Тюменский медколледж.

"Поварское дело" - Анжелика Жук, Тюменский колледж производственных и социальных технологий. Студенты этого же заведения стали победителями в компетенциях: "Резьба по дереву" - Владимир Романов; "Ресторанный сервис" - Алексей Смирнов; "Торговля" - Валерия Суяшова.

| Фото: департамента труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамента труда и занятости населения Тюменской области

Победителям областного этапа предстоит подтвердить свое мастерство на Национальном чемпионате.