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Квиз по роману "Унесенные ветром" проведут тюменские библиотекари

Общество, 18:02 06 ноября 2020

www.tonb.ru | Фото: www.tonb.ru

Литературный квиз "Завтра будет новый день" к 120-летию Маргарет Митчелл проведет областная научная библиотека им. Дмитрия Менделеева 8 ноября, сообщает учреждение.

Маргарет Манерлин Митчелл – американская писательница и журналистка, автор романа "Унесенные ветром".

Задания квиза будут связаны с этим произведением. Например, в каком веке происходит действие романа "Унесенные ветром"? Сколько детей было у главной героини романа Скарлетт? Каким было первоначальное название романа?

Квиз будет размещен в социальных сетях библиотеки в Instagram и ВКонтакте.

Для участников 16+

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