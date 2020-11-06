Сотрудники ГИБДД усилят контроль на федеральных дорогах Тюменской области

| Фото: из сообщества "Росавтодор" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Росавтодор" во ВКонтакте (архив)

На федеральных автодорогах Тюменской области усилят контроль в ближайшие дни. В первую очередь это связано с возможным ухудшением погоды и повышением аварийности, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Автоинспекторы выявят нарушителей скоростного режима и проведут разъяснительную работу с водителями о необходимости выбора безопасной скорости в условиях межсезонья.

“В этом году на федеральных автодорогах региона произошло 311 аварий. Этот показатель находится на уровне того же периода 2019 года. Погибли 83 человека, рост составил 45 процентов, ранен 521 человек”, — рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

Из 83 погибших 27 человек погиб в ДТП на трассе Тюмень - Омск, 35 человек - на автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск. 13 человек погибли на автодороге Курган - Тюмень, двое — на тюменском участке трассы Екатеринбург - Тюмень, шесть человек — на автодороге Челябинск - Курган - Омск -Новосибирск.

В ГИБДД отмечают, что главной причиной ДТП на федеральных автодорогах региона остается превышение скорости, а главной причиной смертности — выезд на встречную полосу.