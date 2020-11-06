  • 6 ноября 20206.11.2020пятница
  • В Тюмени 3..5 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Сотрудники ГИБДД усилят контроль на федеральных дорогах Тюменской области

Общество, 18:13 06 ноября 2020

из сообщества "Росавтодор" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Росавтодор" во ВКонтакте (архив)

На федеральных автодорогах Тюменской области усилят контроль в ближайшие дни. В первую очередь это связано с возможным ухудшением погоды и повышением аварийности, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Автоинспекторы выявят нарушителей скоростного режима и проведут разъяснительную работу с водителями о необходимости выбора безопасной скорости в условиях межсезонья.

“В этом году на федеральных автодорогах региона произошло 311 аварий. Этот показатель находится на уровне того же периода 2019 года. Погибли 83 человека, рост составил 45 процентов, ранен 521 человек”, — рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

Из 83 погибших 27 человек погиб в ДТП на трассе Тюмень - Омск, 35 человек - на автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск. 13 человек погибли на автодороге Курган - Тюмень, двое — на тюменском участке трассы Екатеринбург - Тюмень, шесть человек — на автодороге Челябинск - Курган - Омск -Новосибирск.

В ГИБДД отмечают, что главной причиной ДТП на федеральных автодорогах региона остается превышение скорости, а главной причиной смертности — выезд на встречную полосу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# безопасность , ГИБДД Тюменской области , контроль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:13 06.11.2020Сотрудники ГИБДД усилят контроль на федеральных дорогах Тюменской области
18:02 06.11.2020Квиз по роману "Унесенные ветром" проведут тюменские библиотекари
17:51 06.11.2020Тобольская школьница получила грант в финале конкурса "Большая перемена"
17:40 06.11.2020Семейный марафон стартует в Казанском районе