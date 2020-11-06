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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тобольске развели потоки пациентов детской поликлиники

Общество, 14:54 06 ноября 2020

пресс-служба ОБ №3» (г. Тобольск) | Фото: пресс-служба ОБ №3» (г. Тобольск)

Отдельное помещение для детей с признаками ОРВИ обустроили в детской поликлиники областной больницы № 3, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Заболевших детей теперь принимают в бывшей регистратуре, где хранились стеллажи с бумажными картами пациентов. Переход на электронные документы высвободил 50 кв. метров.

Здоровые и простуженные дети теперь не пересекаются, потому что в помещение оборудован отдельный вход, оно полностью изолировано от основной регистратуры. Там предусмотрены пеленальный стол, вешалка, кулер с водой и антисептик для обработки рук.

Администратор помещения помогает родителям с детьми сориентироваться, отвечает на вопросы, выдает маски, распределяет потоки пациентов, оформляет согласие на медицинское вмешательство.

Отделение работает с 8 до 20 часов, неотложную помощь в трех кабинетах оказывают фельдшер и два врача-педиатра.

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# дети , областная больница № 3 , ОРВИ , пациенты , Тобольск

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