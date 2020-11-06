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Первую сгущенку для космонавтов произвели в Тюменской области

Общество, 16:20 06 ноября 2020

Роскосмос | Фото: Роскосмос

Первое сгущенное молоко, которое отправили в космос, произвели в Ситниково Тюменской области. Ситниковский комбинат долгое время обеспечивал космонавтов концентрированным молоком и сгущенкой.

Об этом рассказал заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов на церемонии награждения передовиков сельского хозяйства.

Вместе с ним работников АПК региона поздравил герой России, летчик-космонавт Александр Скворцов. Он отметил, что из космоса Тюменская область выглядит как большое сердце в центре России. Герой России поблагодарил тружеников села за вклад в благосостояние региона и страны и пожелал новых – "космических" - успехов.

Евгения Шевцова

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# Владимир Чейметов , молочная промышленность , Ситниково

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