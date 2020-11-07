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Тюменские студенты 55+ узнают, чем питаются долгожители 

Общество, 14:57 07 ноября 2020

Тюменский областной геронтологический центр | Фото: Тюменский областной геронтологический центр

"Университет третьего возраста" продолжает обучать тюменских пенсионеров в формате онлайн-лекций, сообщает областной геронтологический центр. В ноябре их ждут занятия по четырем основным направлениям. Один из самых популярных факультетов этого месяца − психологический.

Специалисты научат работать с печалью методом рисунка и проведут занятия по метафорическим ассоциативным картам. Посещать виртуальную аудиторию факультета студенты 55+ смогут до 19 декабря включительно.

С 10 ноября занятия начнутся на факультете потребительских компетенций. Под руководством преподавателей Тюменского колледжа экономики, управления и права слушатели курса познакомятся с основами потребительских знаний, особенностями страхования, а также разберутся в юридических тонкостях наследования.

Медицинский факультет в ноябре проведет завершающие лекции. Студенты уже научились оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при затрудненном дыхании, узнали о профилактике сахарного диабета и сердечнососудистых заболеваний.

Обучение в "Университете третьего возраста" проходит бесплатно для пенсионеров и жителей Тюменской области предпенсионного возраста. В связи с эпидемиологической обстановкой занятия ведутся в онлайн формате на платформе видеоконференций ZOOM.

Узнать более подробную информацию и подключиться к лекциям можно, обратившись по телефону отдела по содействию активному долголетию: (3452) 51-50-51

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# университет третьего возраста

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