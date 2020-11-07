Тюменские врачи спасли задыхавшегося ребенка

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Задыхающегося мальчика доставили в приемное отделение детского стационара ОКБ №2. Медики диагностировали стеноз гортани - просвет был полностью перекрыт папилломами, из-за чего дыхание практически отсутствовало, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Помочь ребенку можно было только хирургическим способом. Операция продолжалась два часа. Врачи аккуратно удалили доброкачественные новообразования, буквально по миллиметру освобождая просвет гортани и трахеи. Подобные вмешательства достаточно трудоемки, их проведение требует высокотехнологичной аппаратуры и определенного навыка.

"В экстремальной ситуации мы были готовы даже к трахеотомии, чтобы в случае ухудшения состояния ребенка обеспечить поступление воздуха в дыхательные пути. К счастью обошлось без установки трахеостомической трубки. Наши анестезиологи-реаниматологи успешно справились с трудной интубацией, дали возможность провести операцию", - поделилась заведующая детским лор отделением, кандидат медицинских наук, оперирующий хирург Надежда Кузнецова.

Нужно отметить, что в детскими оториноларингологами ОКБ №2 наработан большой опыт оперативного лечения рецидивирующего папилломатоза. Ежегодно по поводу этой патологии высококвалифицированную медицинскую помощь получают не менее 5% пациентов отделения. А самому маленькому прооперированному пациенту с папилломатозом на момент хирургического вмешательства исполнилось всего три месяца.