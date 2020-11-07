Тюменские росгвардейцы почтили память коллег, погибших при исполнении служебного долга

| Фото: Росгвардии по Тюменской области | Фото: Росгвардии по Тюменской области

Тюменские росгвардейцы возложили цветы к мемориалам и вспомнили боевых товарищей в преддверии дня памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел, сообщает пресс-служба Росгвардии по Тюменской области.

Имена подполковника милиции Юрий Фирсов, сержанта Евгений Степанчук, старшего сержанта Серика Садубова нанесены на плиту мемориала на территории базы отряда. Их боевые товарищи, ветераны боевых действий поделились воспоминаниями о событиях тех лет с молодыми сотрудниками.

В специальном отряде быстрого реагирования хранят и передают молодому поколению память о Герое России майоре милиции Тимуре Мухутдинове, капитане полиции Викторе Тимофееве, старшем лейтенанте милиции Викторе Балуеве.

В музее отряда хранятся их личные вещи, документы и фотографии. Бойцы СОБР посетили места захоронения боевых товарищей, отдавших жизни ради спасения сослуживцев и мирных жителей. Вспомнили годы службы с ними, возложили цветы к местам их захоронения.

Имена шести сотрудников вневедомственной охраны вспомнили в подразделениях, дислоцированных в Тюмени, Тобольске и Ишиме - старшина милиции Сабит Баспанов, старший сержант милиции Виктор Анцупов, сержант милиции Николай Зуев, рядовой милиции Надир Сагдеев, рядовой милиции Алексей Неживов, рядовой Андрей Аношкин.