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Инспекторы ГИМС напоминают тюменцам об опасности на льду

Общество, 17:10 09 ноября 2020

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

С наступлением периода ледостава инспекторы отделений ГИМС рассказывают горожанам и жителям области о правилах поведения и безопасности на льду, сообщает региональное МЧС.

На пруду Утином в центре Тюмени инспекторы обнаружили нескольких рыбаков, которые разместились в десятке метров от берега.

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

"Толщина льда на водоемах далека от безопасной, даже там где лед начал формироваться, его структура рыхлая и хрупкая. Чтобы выдержать вес взрослого человека, лед должен быть не меньше десяти сантиметров в толщину, иначе не миновать беды", - рассказал начальник центра ГИМС Сергей Каплин.

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

ГИМС напоминает, что в устьях рек, в местах впадения притоков лед всегда тоньше. Он менее прочен там, где растет камыш, бьют ключи, сбрасывают стоки, вблизи деревьев и в местах быстрого течения. Если температура воздуха выше 0 градусов держится дольше трех дней, прочность льда снижается на четверть. Кстати, ее можно определить по цвету: самый крепкий - прозрачный, голубого или зеленого оттенка. Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости, призывают инспекторы.

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# инспекторы ГИМС , лед

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