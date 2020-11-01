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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более 102 тысяч школьников обучаются в Тюменской области дистанционно

Общество, 18:10 10 ноября 2020

www.mos.ru

Более 102 тыс. школьников 6-11 классов Тюменской области перешли на дистанционное обучение с 9 ноября. Более 97% из них обеспечены техникой и интернет-связью для участия в удаленных занятиях, сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в региональном департаменте образования.

В остальных случаях вопросы с гаджетами для занятий решаются индивидуально.

"Владея ситуацией, администрации школ принимают меры по организации обучения адресно, исходя из ситуации в семье, включая передачу во временное пользование технических средств, - говорят специалисты департамента. - Формат обучения вне стен школы отработан. У каждой школы сформировались оптимальные механизмы взаимодействия с учащимися и форматы обучения, исходя из образовательных потребностей и технических возможностей: через электронный дневник системы "Электронная школа Тюменской области", через веб-платформы, Скайп, Zoom, смс-взаимодействие, бесконтактную доставку материалов".

Для 120 тыс. школьников региона 1-5 классов четверть началась с очных занятий. За каникулы в зданиях школ организовали дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе с привлечением специализированных организаций. Провели ревизию систем центрального отопления, проверили качество и безопасность питьевой воды.

Школы обеспечены всем необходимым для соблюдения мер профилактики. В сентябре и октябре дополнительно закупили оборудование для обеззараживания воздуха, бесконтактные термометры, дозаторы для обработки рук антисептиками.

В учреждениях образования организована термометрия, обработка антисептиками рук, поверхностей, воздуха, максимальное разобщение классов, мобильное расписание уроков.

"Школьникам и педагогам рекомендовали носить санитарно-гигиенические маски, в том числе многоразового применения", - сообщают в департаменте образования Тюменской области.

Перевод школьников 1-5 классов на дистанционное обучение, отмечают в ведомстве, сейчас не обсуждается. Решения принимаются, исходя из эпидситуации.

Татьяна Ковалева

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# дистанционное образование , коронавирус

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