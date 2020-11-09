Детские кардиохирурги спасли жизни 193 маленьких тюменцев за семь месяцев
193 высокотехнологичные операции провели с апреля по октябрь 2020 года детские кардиохирурги ОКБ №1. 43 малышам еще не было и года на момент хирургического вмешательства, сообщает региональный департамент здравоохранения.
Почти все пациенты были с тяжелыми заболеваниями.
Центр сердца и сосудов областной клинической больницы №1 занимает лидирующие позиции в масштабе Российской Федерации. Ежегодно в клинике внедряются новые методы хирургического и эндоваскулярного лечения сердца в рамках национального проекта "Здравоохранение".
"Особое внимание уделяем недоношенным детям и детям с дефицитом массы тела. В таких случаях болеет не только сердце, но и весь организм. Благодаря командной работе нам удается спасать малышей даже в самых критических ситуациях", - рассказал заведующий детским отделением кардиохирургии Кирилл Горбатиков.