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Детские кардиохирурги спасли жизни 193 маленьких тюменцев за семь месяцев

Общество, 14:36 09 ноября 2020

ОКБ №1 | Фото: ОКБ №1

193 высокотехнологичные операции провели с апреля по октябрь 2020 года детские кардиохирурги ОКБ №1. 43 малышам еще не было и года на момент хирургического вмешательства, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Почти все пациенты были с тяжелыми заболеваниями.

Центр сердца и сосудов областной клинической больницы №1 занимает лидирующие позиции в масштабе Российской Федерации. Ежегодно в клинике внедряются новые методы хирургического и эндоваскулярного лечения сердца в рамках национального проекта "Здравоохранение".

"Особое внимание уделяем недоношенным детям и детям с дефицитом массы тела. В таких случаях болеет не только сердце, но и весь организм. Благодаря командной работе нам удается спасать малышей даже в самых критических ситуациях", - рассказал заведующий детским отделением кардиохирургии Кирилл Горбатиков.

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# кардиохирургия , ОКБ №1

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