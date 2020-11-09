Врачи скорой помощи помогли тюменцу с травмой живота

| Фото: Станция скорой медицинской помощи | Фото: Станция скорой медицинской помощи

31-летнему мужчине с травмой живота помогли медики бригады скорой медицинской помощи 8 ноября, сообщает Станция скорой помощи.

Пациент пострадал, упав на наледь. На правой половине живота образовалась гематома и незначительная ссадина. В клинической больнице № 2 его осмотрели. Перелома костей таза, разрыва или размозжения органов брюшной полости не было.

Специалисты скорой помощи предупреждают, что если после падения возникают боль, головокружение, тошнота, необходимо ограничить активные движения. Очевидцам не следует самостоятельно переносить пострадавшего без крайней необходимости, разрешать ему вставать на ноги.

"До осмотра медицинским работником не следует пить, принимать пищу и обезболивающие препараты", – рассказал врач скорой помощи.

Всего 7 и 8 ноября врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 998 жителям Тюмени и Тюменского района. В экстренной форме поступил 601 вызов, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 452 пациента.

Диспетчеры передали в поликлиники 3 тыс. 171 вызов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни. Врачи оперативного отдела проконсультировали 569 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.