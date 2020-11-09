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Руслан Кухарук проверил ход ремонта детских садов в Тюмени

Экономика, 16:04 09 ноября 2020

пресс-служба администрации Тюмени

Ход ремонта детских садов на улицах Волгоградской, Мельничной и Пржевальского в Тюмени проверил глава города Руслан Кухарук.

В здании детсада № 112 по ул. Волгоградской, 14а подрядчик завершил демонтажные работы. Так как здание старое – 60-х годов постройки – специалисты дополнительно обследуют конструктивные элементы для корректировки проекта.

В блоке дошкольного отделения школы № 89 на ул. Мельничной, 80 работы завершаются. Заменены окна, перегородки, рабочие монтируют систему отопления и утепляют фасад. Благоустройство территории выполнено на 70%: сделаны новые тротуары и участки для прогулок. Весной высадят кустарники и установят игровые комплексы.

Руслан Кухарук подчеркнул, что родители особенно ждут открытие этого объекта. Завершить ремонт нужно в установленные сроки, поэтому он попросил усилить контроль за работами и приступить к чистовой отделке.

В здании на ул. Пржевальского, 52 капремонт выполнен на 95%. Завершается чистовая отделка, впереди - монтаж мебели для малышей, ее уже закупили.

"Все объекты находятся в зоне сформированной жилой застройки и позволят создать дополнительные места для малышей. При этом в Тюмени в рамках национального проекта "Демография" в 2020 году введены в эксплуатацию четыре новых детсада, на очереди еще один в жилом районе "Суходольский", - заключил Руслан Кухарук по итогам поверки.

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# детские сады , капремонт , Руслан Кухарук

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