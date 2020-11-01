Более 800 продуктовых наборов выдадут ишимским школьникам

| Фото: комитет образования администрации Голышмановского городского округа | Фото: комитет образования администрации Голышмановского городского округа

Более 800 продуктовых наборов выдадут школьникам-льготникам в Ишиме до 22 ноября. Об этом рассказала и.о. директора департамента по социальным вопросам городской администрации Светлана Агафонова.

Она добавила, что подобная практика уже отработана в апреле, поэтому трудностей возникнуть не должно.

"Сухпайки получат все находящиеся на дистанционном обучении школьники с шестого по одиннадцатый классы из малообеспеченных семей и ученики с ограниченными возможностями здоровья. Для каждой школы разработаны графики выдачи, чтобы развести потоки родителей и обеспечить нормы безопасности", - подчеркнула Светлана Агафонова.

Напомним, решением регионального оперативного штаба вторая четверть для учащихся 6 - 11 классов организована в дистанционном формате. С целью поддержать семьи со сложной жизненной ситуацией, а также семьи, в которых есть школьник с ОВЗ, инвалидностью, решено обеспечить их продуктами, равноценными стоимости школьного обеда.

На вопросы о продуктовых наборах ответят специалисты городского департамента по социальным вопросам и методического центра по телефонам: 8 (34551) 5-15-52, 2-31-05.

Инна Кондрашкина