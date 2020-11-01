Тюменцы могут претендовать на премию имени Вернадского

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

От тюменцев ждут заявок на конкурс проектов в области охраны окружающей среды. "Национальная экологическая премия имени Вернадского" проходит в один тур по десяти номинациям, сообщает городской многопрофильный центр.

В 2020 году мастерством смогут блеснуть талантливые студенты и молодые ученые, для них вводится новая номинация "Стартап: вузы как центры создания инноваций для промышленности".

Участники также могут присылать проекты по номинациям "Наука для экологии", "Инновационные экоэффективные технологии в промышленности и энергетике", "Экология в сельском хозяйстве. Экопродукция", "Экологическое образование в интересах устойчивого развития", "Экология города", "Экология воды", "Окружающая среда в зеркале масс-медиа", "Социально-экологические инициативы" и "Детско-юношеская национальная экологическая премия".

Документы (заявка, описание проекта и презентация) принимают до 1 декабря 2020 года включительно на эл. почту ecopremia@yandex.ru. Дополнительная информация по телефону +7 (495) 953-72-77. Положение и заявку можно скачать здесь.