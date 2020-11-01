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Тюменских экспортеров ждут на выставке "EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN"

Экономика, 08:10 12 ноября 2020

департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Международная промышленная выставка "EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2020" состоится в онлайн-формате с 18 ноября по 18 декабря 2020 года, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Каждому участнику будет предоставлен цифровой стенд с индивидуальным дизайном, надежные каналы связи с посетителями для видеовстреч и прямых переговоров, возможность провести видеопрезентацию, вебинар или принять онлайн-участие в любом из круглых столов. Все мероприятия деловой программы пройдут при непосредственном участии представителей профильных министерств России и Узбекистана.

В выставке примут участие компании, работающие в разных секторах экономики и заинтересованные в поставках своей продукции или услуг в страны среднеазиатского региона.

Тематические разделы выставки: машиностроение, энергетика, строительство, нефтегазовая отрасль, химическая промышленность, медицина и фармацевтика, сельское хозяйство и производство продуктов питания, транспорт и логистика, металлургия и др.

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# выставка , Россия , Узбекистан

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