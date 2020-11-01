Роспотребнадзор дал советы по питанию в холода

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Баланс и разнообразие питания, а также соблюдение режима приема пищи очень важны в холодное время года, напоминает жителям Тюменской области региональное управление Роспотребнадзора.

Чередуйте блюда из мяса, птицы и рыбы, дополняя их бобовыми и орехами. Питание с длительным ограничением или исключением поступления животного белка и жиров может негативно отразиться на способности организма противостоять инфекционным заболеваниям.

В холодное время особенно противопоказаны ограничительные диеты - они могут оказать пагубное влияние на здоровье, поскольку для хорошего самочувствия сейчас особенно важно получать достаточно белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и клетчатки. В осенне-зимнем рационе должны присутствовать молочные, мясные, рыбные продукты, а также злаки, фрукты, овощи и орехи.

Сохранить бодрость на протяжении дня и избежать переедания вечером позволит частое и дробное питание небольшими порциями. Необходимо ежедневно есть фрукты и овощи, особенно сезонные. Почаще включайте в рацион блюда из тыквы и корнеплодов - репы, свеклы, моркови. Полезной растительной клетчаткой, антиоксидантами и пробиотиками зимний рацион обогатит квашеная капуста.

Очень важно ограничить употребление фастфуда и сладостей, то есть продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, трансжиров, соли и добавленных сахаров.

Необходимо получать достаточно жидкости на протяжении дня. Лучший выбор - напитки на основе чистой воды без добавления сахара, например, чай или морсы.

По поводу целесообразности приема дополнительных источников витаминов и минералов необходимо проконсультироваться с врачом.