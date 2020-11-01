"Остров детства" собрал в Тюмени юных инспекторов движения региона

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Участие в деловой игре по безопасности дорожного движения приняли главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко и заместитель начальника ГИБДД региона Андрей Миллер. Областной слет юных инспекторов движения проходит в лагере "Остров детства". В Тюменской области действуют 414 отрядов ЮИД, в них занимаются более пяти тысяч детей.

Дмитрий Кузьменко высоко оценил инициативу юных инспекторов движения по созданию игровых пособий по обучению правилам дорожного движения для школьников, студентов и взрослых.

В рамках слета пройдет конкурсная программа, ребята проверят знания правил, покажут минутки безопасности, которые они проводят перед окончанием занятий с младшими школьниками и на улицах со взрослыми пешеходами. Каждая команда примет участие в конкурсе флешмобов по безопасности дорожного движения.