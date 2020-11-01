Тюменца подозревают в умышленном заражении своей девушки ВИЧ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело по факту заражения ВИЧ-инфекцией завели в Тюмени на 31-летнего мужчину. Тюменца подозревают в том, что он поставил под угрозу заражения бывшую возлюбленную, сообщает региональное УМВД.

Подозреваемый знал о своем диагнозе и был предупрежден, что может быть источником заражения для других. Предупредили его и об уголовной ответственности в случае, если он станет причиной заражения.

Выяснилось, что тюменец и потерпевшая ранее находились в отношениях, но приняли решение разойтись. Девушка встретила другого мужчину, но бывший затаил на нее злость. Спустя время тюменка решила возобновить романтические отношения с подозреваемым. Являясь переносчиком инфекции, он не поставил девушку в известность о своей болезни.

Во время планового обследования она получила положительный результат на ВИЧ. Тогда возлюбленный признался ей в том, что является ВИЧ-положительным и целенаправленно утаил это, чтобы отомстить за прошлые обиды. Девушка обратилась в правоохранительные органы.

Санкция статьи УК "Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией" предусматривает ограничения свободы на срок до трех лет.