В ТюмГУ обсудят проблемы изменения окружающей среды
Международная онлайн-конференция "Все меняется: климат, общество, ландшафты" пройдет в ТюмГУ 12-13 ноября, сообщает пресс-служба вуза.
Научное мероприятие призвано объединить исследователей социально-гуманитарных и естественных наук России, Германии, США. Среди иностранных участников - Andy Bruno (руководитель программного комитета, университет Северного Иллинойса, США), Лада Кощеева (университет штата Северная Каролина, США) и Luciano Eugenio (Rachel Carson Center for Environment and Society, Германия).
На конференции обсудят самые разные аспекты как экологической истории, так и актуальные проблемы изменения окружающей среды. Завершит онлайн-встречу панельная дискуссия "Различные модусы и видения антропоцена", которая пройдет на английском языке.