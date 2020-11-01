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В ТюмГУ обсудят проблемы изменения окружающей среды

Общество, 08:54 12 ноября 2020

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Международная онлайн-конференция "Все меняется: климат, общество, ландшафты" пройдет в ТюмГУ 12-13 ноября, сообщает пресс-служба вуза.

Научное мероприятие призвано объединить исследователей социально-гуманитарных и естественных наук России, Германии, США. Среди иностранных участников - Andy Bruno (руководитель программного комитета, университет Северного Иллинойса, США), Лада Кощеева (университет штата Северная Каролина, США) и Luciano Eugenio (Rachel Carson Center for Environment and Society, Германия).

На конференции обсудят самые разные аспекты как экологической истории, так и актуальные проблемы изменения окружающей среды. Завершит онлайн-встречу панельная дискуссия "Различные модусы и видения антропоцена", которая пройдет на английском языке.

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# окружающая среда , ТюмГУ , экология

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