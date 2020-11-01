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Диалог тюменских и финских предпринимателей прошел в онлайн

Экономика, 17:43 11 ноября 2020

www.mos.ru

Предприятия Тюменской области и Финляндии провели встречу на В2В онлайн-переговорах 11 ноября. Состоялась работа секций "Технологии и оборудование для нефтегазовой промышленности", "Строительство", "Обращение с отходами", "Лесозаготовка и лесопереработка", сообщает региональный департамент инвестиционной политики.

В секции "Технологии и оборудование для нефтегазовой промышленности" прошли презентации тюменских компаний АО "ГМС Нефтемаш" и ООО "Югсон-сервис". Сферу "Строительство" Тюменской области представили ООО "Холдинг Партнер", АО "Мостострой-11", "Выбор КСМ".

О состоянии дел в отрасли рассказал директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов. В работе секции "Лесозаготовка и лесопереработка" приняли участие филиал "Тюмень" ООО "СВЕЗА-Лес" УК ООО "ТФЗ" и ООО "Тюменский пиролизный завод".

Директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Елена Уляшева и руководство ООО "ТЭО" встретились с финскими компаниями, занимающимися производством оборудования по переработке промышленных и коммунальных отходов, и выслушали предложения финской стороны о форматах сотрудничества.

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# лесная промышленность , нефтегазовая отрасль , Финляндия

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