Диалог тюменских и финских предпринимателей прошел в онлайн

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Предприятия Тюменской области и Финляндии провели встречу на В2В онлайн-переговорах 11 ноября. Состоялась работа секций "Технологии и оборудование для нефтегазовой промышленности", "Строительство", "Обращение с отходами", "Лесозаготовка и лесопереработка", сообщает региональный департамент инвестиционной политики.

В секции "Технологии и оборудование для нефтегазовой промышленности" прошли презентации тюменских компаний АО "ГМС Нефтемаш" и ООО "Югсон-сервис". Сферу "Строительство" Тюменской области представили ООО "Холдинг Партнер", АО "Мостострой-11", "Выбор КСМ".

О состоянии дел в отрасли рассказал директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов. В работе секции "Лесозаготовка и лесопереработка" приняли участие филиал "Тюмень" ООО "СВЕЗА-Лес" УК ООО "ТФЗ" и ООО "Тюменский пиролизный завод".

Директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Елена Уляшева и руководство ООО "ТЭО" встретились с финскими компаниями, занимающимися производством оборудования по переработке промышленных и коммунальных отходов, и выслушали предложения финской стороны о форматах сотрудничества.