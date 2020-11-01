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Новые детские площадки возведут в Уватском районе в 2021 году

Экономика, 17:32 11 ноября 2020

пресс-службы администрации Тюмени (архив) | Фото: пресс-службы администрации Тюмени (архив)

Новую детскую площадку построят в правобережном Увате в 2021 году. Из областного бюджета на ее обустройство выделено 250 тыс. рублей, сообщает администрация Уватского района.

38 млн рублей, в том числе 3,5 млн – региональные средства - израсходованы за четыре года на благоустройство, организацию детских игровых зон в муниципальном образовании.

Так, в 2017 году оборудована площадка в мкр Кирсарай в Увате, в 2018-м отрыли площадку "Юный пешеход" в Демьянке и игровую зону "Кремль" в левобережном Увате. В 2019 году новые детские комплексы появились в Горнослинкино и Тугалово. В 2020 году поставили площадку в Ивановке.

Кроме того, установили уличные спортивные тренажеры в центральном парке отдыха в Туртасе, на стадионе "Нефтяник" в Демьянском, в микрорайоне Центральный в Увате и в Демьянке. Также идет подготовка к строительству площади нефтяников в Увате. Проект площади находится на экспертизе.

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# благоустройство , детские площадки

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