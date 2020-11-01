За безопасностью многодетных семей пристально следят голышмановские спасатели

| Фото: https://72.mchs.gov.ru/ | Фото: https://72.mchs.gov.ru/

Более 4 тыс. многодетных семей проживают в Голышмановском городском округе. Из них больше 320 семей включены в группу особого внимания, сообщают в ГУ МЧС России по Тюменской области.

Ежегодно спасатели посещают эти семьи и проверяют состояние электрооборудования и печного отопления в домах, проводят инструктажи с родителями и профилактические беседы с детьми. В октябре 2020 года совместно с сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних, соцзащиты и полиции инспекторы провели 15 рейдов, побывали в 57 семьях из группы особого внимания. Проверка показала, что большинство домов оснащены автономными дымовыми извещателями.

Помимо проверок, в сентябре-октябре во время "Месячника безопасности" специалисты госпожнадзора проводили традиционные тренировки по эвакуации школьников, профилактические беседы с дошколятами. Такая целенаправленная работа приносит свои плоды: значительно сократилось число пожаров из-за детской шалости. В 2019 году было зарегистрировано два таких случая, за аналогичный период 2020 года произошел один подобный случай. Из-за игры со спичками сгорели три центнера сена и надворные постройки. Случаев гибели несовершеннолетних на пожарах в Голышмановском городском округе не было на протяжении более трех лет.