Тюменские ученые вылечат картофель от фитофтороза с помощью хвоща

| Фото: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | Фото: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Растение-кандидат на роль защитника картофеля от фитофтороза нашли ученые Тюменского госуниверситета. Им оказался экстракт хвоща обыкновенного, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

По словам экспертов, заболевание картофеля фитофторозом - серьезная проблема для сельского хозяйства во всем мире. Возбудитель вызывает у растения некроз листьев, разложение клубней и его гибель.

"Распространенный способ борьбы против фитофтороза - обработка картофеля пестицидами. Однако патогенные микроорганизмы становятся все более устойчивыми к химическим препаратам. Поэтому ученые ищут альтернативные способы защиты растений", - рассказал один из авторов исследования, кандидат биологических наук Алексей Васильченко.

По словам ученого, натуральные экстракты, полученные из лекарственных растений, являются перспективным дополнением химическим пестицидам. Их применение позволит уменьшить количество остатков пестицидов в продуктах питания и окружающей среде и снизит стоимость комплексной защиты растений.

Научный коллектив выбрал семь лекарственных растений для эксперимента по изучению влияния на фитофтору: чистотел, девясил, хвощ, лавр, зеленый чай и зверобой. Экстракт хвоща был отобран на роль активного вещества для разработки нового биопестицида.

Результаты работы опубликованы в журнале "Plants".