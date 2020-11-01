Взрослые чаще детей болеют пневмонией, рассказали в Роспотребнадзоре

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Взрослые городские жители ежегодно составляют 70% среди заболевших внебольничной пневмонией, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области во Всемирный день борьбы с пневмонией 12 ноября.

По информации ведомства, в годовой динамике заболеваемости у внебольничной пневмонии нет четко выраженной сезонности, но в летние месяцы она ниже. Болеют же чаще взрослые.

Специалисты Роспотребнадзора провели анализ данных, который показал, что очаги внебольничных пневмоний возникают в семьях и организованных коллективах из-за несвоевременной изоляции больных ОРВИ, нарушения работы вентиляции и режима проветривания. Также причиной может стать чрезмерное количество работников в помещении и переохлаждение организма. Вспышки чаще всего протекают на фоне заболеваемости ОРВИ.

"С учетом сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа комплекс профилактических мероприятий, который применяется в настоящее время против COVID-19, актуален для всех респираторных заболеваний, в том числе для внебольничной пневмонии", - подчеркнули в ведомстве.

Для профилактики эксперты советуют вести здоровый образ жизни, правильно питаться, заниматься спортом, одеваться по погоде, проветривать помещения, делать влажную уборку и мыть руки. Обязательно каждый год прививаться от гриппа, потому что он часто дает осложнение в виде пневмонии.