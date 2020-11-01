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На Метелевском водозаборе начали борьбу с шугой

Общество, 13:49 12 ноября 2020

Росводоканал-Тюмень | Фото: Росводоканал-Тюмень

Борьбу с осенней шугой ведут специалисты "Росводоканал Тюмень" на Метелевском водозаборе, сообщает пресс-служба компании.

Похолодание и обильный снегопад привели к образованию ледяной крошки в Туре. Намерзая на решетках водоприемного оголовка, шуга препятствует поступлению воды из реки на водозабор, а это грозит завоздушиванием и остановкой насосов станции первого подъема, которые подают речную воду на сооружения очистки.

"Подобное природное явление на Туре не редкость, и у нас уже есть опыт работы в таких нештатных ситуациях. Оперативно был разработан план мероприятий. На помощь тюменскому водоканалу пришла водолазная группа Областной службы экстренного реагирования. До их приезда отогревали решетки водоприемного оголовка собственными силами с помощью пара и горячей воды", - рассказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

У Метелевского водозабора работает катер, который винтами препятствует оседанию шуги на решетки приемного оголовка. Его работа продлится до установления ледяного покрова на реке.

Изменение планового режима работы Метелевского водозабора привело к временному снижению давления в городской сети водоснабжения. Для сохранения необходимого объема воды увеличена производительность Велижанского водозабора.

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# Росводоканал Тюмень , шуга

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