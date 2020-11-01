Тюменцев научат вести блоги в соцсетях
| Фото: www.tonb.ru
Виртуальный мастер-класс по созданию собственного блога пройдет в Тюменской областной научной библиотеке им. Дмитрия Менделеева 13 ноября в рамках проекта "Три вопроса к эксперту", сообщает учреждение.
Его проведет основатель тюменского smm-агентства "Дрожжи" Алёна Блиндарева.
Участники мастер-класса узнают, с чего начать ведение блога, как составить контент-план и определить свою целевую аудиторию.
Мастер-класс будет размещен в социальных сетях библиотеки в Instagram и ВКонтакте.
Для участников 16+