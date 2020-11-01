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Тюменцев научат вести блоги в соцсетях

Общество, 11:41 13 ноября 2020

www.tonb.ru | Фото: www.tonb.ru

Виртуальный мастер-класс по созданию собственного блога пройдет в Тюменской областной научной библиотеке им. Дмитрия Менделеева 13 ноября в рамках проекта "Три вопроса к эксперту", сообщает учреждение.

Его проведет основатель тюменского smm-агентства "Дрожжи" Алёна Блиндарева.

Участники мастер-класса узнают, с чего начать ведение блога, как составить контент-план и определить свою целевую аудиторию.

Мастер-класс будет размещен в социальных сетях библиотеки в Instagram и ВКонтакте.

Для участников 16+

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# блог , Тюменская областная научная библиотека

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