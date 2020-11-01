Тюменские школьники участвуют в форуме "Шаг в будущее"

| Фото: Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

Школьники Тюменской области пытаются решить экологические проблемы на научном форуме молодых исследователей "Шаг в будущее", сообщает Тюменское экологическое объединение.

Работы юных ученых одной из секций форума оценивает руководитель отдела экологии регионального оператора Евгений Распоров.

"С каждым годом мы наблюдаем более вдумчивое и творческое отношение ребят к вопросам экологии. Отрадно видеть и поддерживать юных исследователей в их изысканиях. Даже работы самых маленьких участников – это не просто итог хобби, а обстоятельные, талантливые и искренние размышления, подкрепленные интересными идеями", – отметил Евгений Распоров.

Эколог пообщался со школьниками и познакомился с работами. По словам представителя регоператора, их уровень высокий, а конкуренция – серьезная. Некоторые проекты заслуживают особого внимания. Сложность выбора жюри заключается и в большом разнообразии выбранных тем: от биологии, исследования воздушной среды родных районов и фауны, до переработки продуктов жизнедеятельности человека.

Итоги форума и имена победителей станут известны на следующей неделе.