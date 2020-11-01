На акции "Стояние со свечами" выставят автомобили спецслужб и разбитую в аварии машину

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Автомобили спецслужб и разбитую в дорожно-транспортном происшествии машину выставят на гражданской акции "Стояние со свечами" у тюменского технопарка 13 ноября в 11 часов, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Будет размещена композиция из свечей по числу погибших в 2020 году в дорожных авариях детей. На площади установят пустые стулья, символизирующие людей, погибших в регионе в ДТП.

“В этом году на дорогах области погибли 165 человек, это на 18 человек больше, чем в 2019 году. Девять из числа погибших — дети до 16 лет”, — сообщили в ГИБДД.

В 2020 году на улицах населенных пунктов, на федеральных автодорогах акции памяти жертв ДТП пройдут в онлайн-формате. В них примут участие руководители органов власти, депутаты, сотрудники ГИБДД, МЧС, медики, священнослужители.